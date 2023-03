CHE TEMPO CHE FA: IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO OSPITE DI FABIO FAZIO (Di domenica 26 marzo 2023) Domenica 26 marzo su Rai3 alle ore 20.00 nuovo appuntamento con la ventesima edizione di Che TEMPO Che Fa di FABIO FAZIO, programma realizzato da Rai CULTURA in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. OSPITE in esclusiva il due volte Premio Oscar Ben Affleck, attore, regista, sceneggiatore e produttore, che torna al cinema con il suo nuovo film da regista “AIR – La storia del grande salto”, nelle sale italiane dal 6 aprile 2023, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager DELLA Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 marzo 2023) Domenica 26 marzo su Rai3 alle ore 20.00 nuovo appuntamento con la ventesima edizione di CheChe Fa di, programma realizzato da Raiin collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.in esclusiva il due volte Premio Oscar Ben Affleck, attore, regista, sceneggiatore e produttore, che torna al cinema con il suo nuovo film da regista “AIR – La storia del grande salto”, nelle sale italiane dal 6 aprile 2023, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista managerNike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket ...

