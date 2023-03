Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 26 marzo 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 26 marzo 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 26 marzo, su Rai 3 di Che tempo Che Fa, saranno ospiti: Ben Aflleck Gennaro Sangiuliano Daniel Pennac Emmanuel Carrère Sofia Goggia Diodato Roberto Burioni Giuseppe Curigliano Che ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Quali sono glidi oggi, domenica 26, di Cheche fa 2022-saranno tanti glidi Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di, domenica 26, su Rai 3 di CheChe Fa, saranno: Ben Aflleck Gennaro Sangiuliano Daniel Pennac Emmanuel Carrère Sofia Goggia Diodato Roberto Burioni Giuseppe Curigliano Che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : CONCORSO A PREMI “INDOVINA COSA SUCCEDE DOMANI” Confrontando le prime pagine dei tre quotidiani sportivi di oggi av… - _justhewayouare : La maggior parte delle soluzioni è già presente nella nostra mente. Ma facciamo finta di non vederle, costano tropp… - fabiochiusi : Vorrei capire che ne pensa la direzione del Tempo: i musulmani non sono italiani? Solo i cristiani (cattolici) son… - sorridoioGioia : @Vivian7412 @AurysKitchen Stasera a chi chiedo??vediamo un po' quanto tempo è passato da che l'ho chiesta a Maria ?… - ilconteamar : RT @a_alibrandi: La foto dell’anno. Le nazioni devono tornare ad essere sovrane. Il popolo deve essere sovrano. Il POPOLO, non 4 sporchi ma… -