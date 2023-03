Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 26 marzo 2023: arriva Ben Affleck (Di domenica 26 marzo 2023) . Super ospite per Fabio Fazio questa domenica. Infatti, nel suo studio televisivo sarà presente l’attore americano Ben Affleck, attuale compagno di Jennifer Lopez e fresco del ruolo di Batman nel film “The Flash”. Affleck, che è attore, sceneggiatore e regista, in studio parlerà del suo ultimo film: “AIR – La storia del grande salto”. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 6 aprile 2023, parlerà della storia delle leggendarie scarpe da basket AIR Jordan. Ben Affleck a “Che tempo che fa” Un film che lo porterà a lavorare con un altro grande volto del cinema, ovvero Matt Damon. Damon, all’interno della pellicola interpreterà Sonny Vaccaro, l’anticonformista manager della Nike. La storia del film da quello che sappiamo, racconterà la partnership tra un giovanissimo Michael Jordan e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) . Super ospite per Fabio Fazio questa. Infatti, nel suo studio televisivo sarà presente l’attore americano Ben, attuale compagno di Jennifer Lopez e fresco del ruolo di Batman nel film “The Flash”., che è attore, sceneggiatore e regista, in studio parlerà del suo ultimo film: “AIR – La storia del grande salto”. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 6 aprile, parlerà della storia delle leggendarie scarpe da basket AIR Jordan. Bena “Cheche fa” Un film che lo porterà a lavorare con un altro grande volto del cinema, ovvero Matt Damon. Damon, all’interno della pellicola interpreterà Sonny Vaccaro, l’anticonformista manager della Nike. La storia del film da quello che sappiamo, racconterà la partnership tra un giovanissimo Michael Jordan e ...

