Che sorpresa ad Astana! Partita folle e vittoria in rimonta del Kazakistan (Di domenica 26 marzo 2023) Fino a questo momento le qualificazioni agli Europei di Germania 2024, iniziati con la doppia giornata di marzo, non avevano mostrato nessuna vera sorpresa. Le grandi hanno vinto tutte e quando si sfidavano due squadre di alto livello, a vincere è stata quella più forte. Oggi all’Astana Arena è successo quello che nessuno si aspettava non solo perché il Kazakistan che sfidava la Danimarca era nettamente sfavorito, ma soprattutto perché l’andamento della Partita è stato addirittura folle. La squadra danese allenata da Kasper Hjulmand aveva vinto bene per 3-1 contro la Finlandia nella prima Partita di queste qualificazioni. A segnare la tripletta per i danesi Rasmus Højlund, attaccante dell’Atalanta che sta facendo fuoco e fiamme in Italia e non solo. Il periodo di forma del centravanti 2003 non si era ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Fino a questo momento le qualificazioni agli Europei di Germania 2024, iniziati con la doppia giornata di marzo, non avevano mostrato nessuna vera. Le grandi hanno vinto tutte e quando si sfidavano due squadre di alto livello, a vincere è stata quella più forte. Oggi all’Astana Arena è successo quello che nessuno si aspettava non solo perché ilche sfidava la Danimarca era nettamente sfavorito, ma soprattutto perché l’andamento dellaè stato addirittura. La squadra danese allenata da Kasper Hjulmand aveva vinto bene per 3-1 contro la Finlandia nella primadi queste qualificazioni. A segnare la tripletta per i danesi Rasmus Højlund, attaccante dell’Atalanta che sta facendo fuoco e fiamme in Italia e non solo. Il periodo di forma del centravanti 2003 non si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Utero in affitto? Il sondaggio è una sorpresa (o forse no): brutte notizie per Schlein ?? - matteosalvinimi : ? Vittoria Lega in Commissione Giustizia alla Camera! È passato il nostro emendamento che ferma il vergognoso sfrut… - Agenzia_Ansa : Bocelli a cavallo si esibisce a sorpresa a Times Square. L'occasione è stata la presentazione dello speciale musica… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 25.03.2023 Il nostro dolcissimo Furby, vi ricordate di lui? È sopravvissuto a tutte le intemperie della vita grazi… - ehihaveaniceday : @gioremo98 Che bella sorpresa??, quanto tempo mi ci vorrà per leggerlo così so già come devo organizzarmi la serata?? -