Che fine hanno fatto gli abbonamenti ai giornali su Kindle (Di domenica 26 marzo 2023) La notizia ha colto un po' tutti di sorpresa, ma è in linea con il disimpegno che vede le aziende Big Tech abbandonare sempre più l'informazione e il giornalismo (a livello globale). Non è una novità: lo sta facendo Facebook e ha iniziato questo lungo percorso anche Amazon. Dallo scorso 9 marzo, infatti, non è più possibile sottoscrivere abbonamenti a riviste e giornali su Kindle. Il dispositivo del colosso del Big Tech, dunque, non potrà più essere utilizzato come strumento per procedere con il pagamento della quota per ottenere l'accesso ai contenuti "in formato elettronico" di magazine e quotidiani. giornali su Kindle, la fine di un'era La roadmap, dunque, è tracciata. Dal 9 marzo non è più possibile stipulare abbonamenti a giornali

