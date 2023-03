Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Se un marziano scendesse sulla Terra e chiedesse “mi spiegate cos’è stata la politica in Italia negli ultimi 10 ann… - MessoraClaudio : Solo adesso ci accorgiamo che la Annunziata è faziosa? Quando massacrava le piccole formazioni democratiche indipen… - marco_borrano : @Vycril2 @Bealanzi63 @Clutcher @Stefano3145 @luporoma78 @Paulus2005681 @the_saint_976 @maxmerk68 @lamanuzzicri… - auriluna4 : RT @luca_donnalisi: Doc @Anto_Fiordelisi spieghiamo alle #donnalisi della room che cos’è Salifornia ?? - FabioMarcello13 : RT @luca_donnalisi: Doc @Anto_Fiordelisi spieghiamo alle #donnalisi della room che cos’è Salifornia ?? -

... Milano e online ( www.valeriarandone.it ), autrice della rubrica "Amore non è solo amare" (clicca qui) e del libro "L'aggiustatrice di cuori, Le paroleriparano" (clicca qui) .... in particolare quel suo capolavoro di comicitàè A biliardino non gioca più nessuno , Palabanda edizioni . Il biliardino, per chi non lo sapesse, è il calcio balilla " e per chi non sapesse'...Crisi banche,'è la teoria dello scarafaggio . Proprio come quando capitaspunti uno scarafaggio in casa, anche se si riesce ad ucciderlo, la sua semplice presenza sta ad indicarenon sarà ...

Che cos'è e chi produce l'e-fuel. E perché l'Italia punta sui biocarburanti ilGiornale.it

Però. Però: ogni volta che si parla di D&D sembra tutto così complicato. Cosa sono tutte quelle pile di manuali, qui fogli di carta pieni di numeri Bisogna studiare e fare i compiti No, grazie. E ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...