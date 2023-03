Champions, prezzi alle stelle per i biglietti dei quarti di finale (Di domenica 26 marzo 2023) Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il Milan ha scelto - come da tradizione - di partire con la vendita riservata agli abbonati . Per la gara d'andata del prossimo 12 aprile contro il Napoli, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 26 marzo 2023) Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il Milan ha scelto - come da tradizione - di partire con la vendita riservata agli abbonati . Per la gara d'andata del prossimo 12 aprile contro il Napoli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Champions, prezzi alle stelle per i biglietti dei quarti di finale - tonaliesimo : Comunque l’anno scorso ci fu una insurrezione generale per i prezzi della Champions, e la società fece un passo ind… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Champions, ma quanto mi costi? I prezzi delle magnifiche 8 #UCL - MalfiToto : I prezzi diffusi da #Milan e #Inter per i quarti di #UCL hanno fatto discutere. Ma quanto costa negli altri stadi d… - Sberl1983 : i prezzi piu cari in assoluto italia e Real.... -