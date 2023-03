Challenger Zadar 2023 | trionfo azzurro in Croazia | vince Giannessi

(Di domenica 26 marzo 2023) Insventola alta la bandiera del tennis italiano. Nel Challanger nella splendida cornice di, è stato Alessandrore e quindi ad alzare il trofeo finale. Il tennista italiano è riuscito nella cavalcata fino al titolo che al livello di montepremi si aggirerà attorno ai 73.000 euro. Un successo che, inoltre, testimonia anche il grande livello del tennis italiano anche per quanto riguarda i nomi secondari. La cavalcata diinè culminata con la vittoria in finale sull’austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 4, in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(6). Un successo importante per l’esperto tennista ligure che certifica l’importante momento di forma personale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Alessandro Giannessi trionfa a Zadar: vince il torneo Challenger dopo un’incredibile finale - Nicco_D612 : RT @LorenzoAndreol4: A Zadar arriva il quarto titolo Challenger in carriera per Alessandro #Giannessi Terzo set folle, grande gioia! https:… - GeorgeSpalluto : RT @LorenzoAndreol4: A Zadar arriva il quarto titolo Challenger in carriera per Alessandro #Giannessi Terzo set folle, grande gioia! https:… - LorenzoAndreol4 : A Zadar arriva il quarto titolo Challenger in carriera per Alessandro #Giannessi Terzo set folle, grande gioia! - claradistaso : RT @lorenzofares: Alessandro #Giannessi ???? ha vinto il torneo #ATPChallenger di Zadar Battuto 64 57 76(6) Sebastian Ofner ???? dopo oltre 3… -

Alessandro Giannessi è in finale nel torneo ATP75 di, in Croazia. Una grande settimana finora per l'esperto tennista spezzino, che in semifinale si è imposto con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 sul transalpino Cazaux. 'Gianna' ha ...Finisce l'avventura di Flavio Cobolli nelcroato di Spalato. il 21enne fiorentino è stato eliminato dall'austriaco S ebastian Ofner, il quale si è imposto per 7 - 5 7 - 5. Un match particolare con un numero di break pari al 50% dei ...Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi hanno centrato la semifinale delcroato di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Il romano ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio Zeppieri (124) e ottenuto così la seconda vittoria in quattro confronti ...

Challenger Zadar, Biel, Las Franquesas del Valles e St Brieuc: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) LiveTennis.it

Sebastian Ofner will play for tournament victory at the ATP Challenger tournament in Zadar from 12 noon today. The opponent in the final is the Italian Giannessi. The match will be streamed live on ...Alessandro Giannessi è in finale nel torneo ATP Challenger 75 di Zadar, in Croazia. Una grande settimana finora per l'esperto tennista spezzino.