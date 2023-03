Cesena-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Dino Manuzzi per Cesena-Olbia, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive contro Ancona ed Entella e vogliono continuare su questa strada per alimentare le proprie speranze di promozione diretta in Serie B. La compagine sarda, dal suo canto, è reduce dal pareggio con la Carrarese e va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Dino Manuzzi per, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodell’incontro. I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive contro Ancona ed Entella e vogliono continuare su questa strada per alimentare le proprie speranze di promozioneinB. La compagine sarda, dal suo canto, è reduce dal pareggio con la Carrarese e va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports, su Sky Sport ...

