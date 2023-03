Centro diurno per disabili ad Ardea, Vita: “Danni per 10mila euro: si faccia in fretta” (Di domenica 26 marzo 2023) Ardea – Si è svolta giovedì pomeriggio ad Ardea in aula consiliare la Commissione Controllo e Garanzia convocata dal presidente Luca Vita per capire la situazione dell’immobile comunale di via Terni e fare il punto sull’iter per l’apertura all’interno della struttura del Centro diurno per persone adulte con disabilità. Presenti, nel corso della seduta, oltre ai commissari, anche l’assessore Simone Centore, la segretaria comunale dott.ssa Alessandra Giovinazzo e il responsabile dei LLPP del Comune, arch. Luca Perfetti. “Giovedì abbiamo registrato due piccole vittorie – commenta il presidente Vita – Innanzitutto, grazie alla commissione abbiamo potuto ricostruire pubblicamente quanto avvenuto all’immobile in questi mesi. Dopo i lavori consegnati a giugno, abbiamo dovuto ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 marzo 2023)– Si è svolta giovedì pomeriggio adin aula consiliare la Commissione Controllo e Garanzia convocata dal presidente Lucaper capire la situazione dell’immobile comunale di via Terni e fare il punto sull’iter per l’apertura all’interno della struttura delper persone adulte contà. Presenti, nel corso della seduta, oltre ai commissari, anche l’assessore Simone Centore, la segretaria comunale dott.ssa Alessandra Giovinazzo e il responsabile dei LLPP del Comune, arch. Luca Perfetti. “Giovedì abbiamo registrato due piccole vittorie – commenta il presidente– Innanzitutto, grazie alla commissione abbiamo potuto ricostruire pubblicamente quanto avvenuto all’immobile in questi mesi. Dopo i lavori consegnati a giugno, abbiamo dovuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_focamonaca : @Simo_Ventura @Irisamalu @GnocchiGene @peregopaola @terzigio Un centro diurno è più frizzante - PaoloSilvan : RT @simoananassiArt: L'illustrazione di locking down fatto nel soggiorno in gita con il centro diurno - simoananassiArt : E sto regalando alcuni del mio centro diurno e sto anche collaborando con il centro diurno se avete fatto corso da… - CorriereCitta : Ardea, danni nel centro diurno disabili (ancora chiuso) per 10mila euro: “Guasto alle tubazioni” - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Centro Diurno per disabili ad Ardea, Centore: “Serve approvare il Bilancio” -