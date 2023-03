“C'è ancora qualche piccolo Stalin”. Sangiuliano e la Rai 'dietro le quinte' (Di domenica 26 marzo 2023) Il ministro Gennaro Sangiuliano è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando a 360 gradi dell'argomento "cultura", che inevitabilmente coinvolgono anche la Rai. Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Il ministro Gennaroè stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando a 360 gradi dell'argomento "cultura", che inevitabilmente coinvolgono anche la Rai.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Mamma è interapia intensiva ancora per qualche giorno, ho bisogno del vostro aiuto per favore ?? - MarcoMoriniTW : La foto più vecchia che ho nella gallery del telefono è..con Ed. Quando ancora lo seguivano in pochi, entrava dal m… - matteorenzi : A Torino un uomo ottantenne che era diventato cieco qualche anno fa, si è sottoposto a un innovativo intervento ed… - clafriso : RT @AgainCarlakak: Il popolo del Pakistan non ci sta e rivuole il suo Presidente Imran Khan, deposto dagli USA dopo il rifiuto di condivide… - zettai_Ari : RT @AgainCarlakak: Il popolo del Pakistan non ci sta e rivuole il suo Presidente Imran Khan, deposto dagli USA dopo il rifiuto di condivide… -

Sangiuliano: "In Rai ancora qualche piccolo Stalin col colbacco" Destalinizzare la Rai "Qualche piccolo Stalin ancora circola nei corridoi di viale Mazzini, c'è ancora qualcuno che gira con il colbacco in testa...". Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , intervenendo a "... Ivano Marescotti è morto, l'attore aveva 77 anni Era da qualche giorno ricoverato all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna a causa del ... sempre più fragili, finte e precarie, sono divenute ancora di più oggetto di analisi. Siamo talmente ... Rimini, studente picchiato in centro: 'Aggredito per il bacio a un amico' Io avevo bevuto qualche bicchiere ed ero un po' alticcio, ma non stavamo dando fastidio a nessuno, ... Ammetto di essere ancora un po' confuso e che i ricordi sono parecchio nebulosi. So solo che mi ... Destalinizzare la Rai "piccolo Stalincircola nei corridoi di viale Mazzini, c'èqualcuno che gira con il colbacco in testa...". Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , intervenendo a "...Era dagiorno ricoverato all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna a causa del ... sempre più fragili, finte e precarie, sono divenutedi più oggetto di analisi. Siamo talmente ...Io avevo bevutobicchiere ed ero un po' alticcio, ma non stavamo dando fastidio a nessuno, ... Ammetto di essereun po' confuso e che i ricordi sono parecchio nebulosi. So solo che mi ... Sangiuliano: "In Rai ancora qualche piccolo Stalin col colbacco" la Repubblica ECCELLENZA. L'Osimana sogna ancora i play-off, Urbino ko OSIMO - Osimana in campo al “Diana” di Osimo di fronte ad un nutrito pubblico pronto a caricare la squadra in queste ultime quattro uscite, con in ballo un posto ai play-off: di fronte un Urbino in sa ... “C'è ancora qualche piccolo Stalin…”. Sangiuliano parla della Rai Il ministro Gennaro Sangiuliano è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando a 360 gradi dell'argomento "cultura", che inevitabilmente coinvolgono anche la Rai. OSIMO - Osimana in campo al “Diana” di Osimo di fronte ad un nutrito pubblico pronto a caricare la squadra in queste ultime quattro uscite, con in ballo un posto ai play-off: di fronte un Urbino in sa ...Il ministro Gennaro Sangiuliano è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando a 360 gradi dell'argomento "cultura", che inevitabilmente coinvolgono anche la Rai.