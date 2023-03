CdS – Retegui e un futuro in Italia: pista Inter da seguire (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-25 20:01:36 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: INVIATO A MALTA – L’abbraccio a papà Carlos davanti al pullman dell’Italia nella pancia del Maradona. Mancava qualche minuto a mezzanotte. Mateo Retegui è sbucato dallo spogliatoio con il suo borsello. Beve il mate, come ogni sudamericano. Lo aspettava anche Micaela, sua sorella, campionessa di hockey su prato, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo con l’Argentina. Un pallone buono, un gol. Si è acceso e ha ridestato l’Italia dopo sessanta minuti di sofferenza. Era in agguato. Gli è bastata un’azione per dimostrare personalità, cattiveria, senso della porta nello stadio intitolato a Diego. Deve crescere e conoscere meglio i compagni, come ha spiegato Mancini. Nel primo tempo aveva sofferto la fisicità di Maguire e Stones. Tre allenamenti e subito ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-25 20:01:36 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: INVIATO A MALTA – L’abbraccio a papà Carlos davanti al pullman dell’nella pancia del Maradona. Mancava qualche minuto a mezzanotte. Mateoè sbucato dallo spogliatoio con il suo borsello. Beve il mate, come ogni sudamericano. Lo aspettava anche Micaela, sua sorella, campionessa di hockey su prato, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo con l’Argentina. Un pallone buono, un gol. Si è acceso e ha ridestato l’dopo sessanta minuti di sofferenza. Era in agguato. Gli è bastata un’azione per dimostrare personalità, cattiveria, senso della porta nello stadio intitolato a Diego. Deve crescere e conoscere meglio i compagni, come ha spiegato Mancini. Nel primo tempo aveva sofferto la fisicità di Maguire e Stones. Tre allenamenti e subito ...

CdS - Inter in contatto con Retegui: Colidio possibile pedina di scambio. Ci sono anche Brighton e Crystal Palace

Benfica, Otamendi: "Sin qui una buona Champions, ora cerchiamo di battere l'Inter"