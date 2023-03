Catanzaro in Serie B, è grande festa allo stadio “Ceravolo” (Di domenica 26 marzo 2023) La matematica era arrivata domenica scorsa con la vittoria per 2-0 sul campo del Gelbison, l’ennesima di questa incredibile stagione. Ma la festa promozione, quella che ha fatto tremare tutta la città, è andata in scena domenica 26 marzo allo stadio “Ceravolo”. Quale luogo migliore per festeggiare il ritorno in Serie B del Catanzaro, se non l’impianto che quest’anno ha visto i giallorossi dominare in lungo e in largo avversari e partite. L’ultima, quella con il Pescara, è finita 2-2. Ma la sostanza non cambia: il Catanzaro di Vivarini ha fatto festa con i propri tifosi e l’anno prossimo, dopo quasi 20 anni, parteciperà al campionato cadetto. Ora ai giallorossi non resta che andare a caccia di record. A quattro agre ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La matematica era arrivata domenica scorsa con la vittoria per 2-0 sul campo del Gelbison, l’ennesima di questa incredibile stagione. Ma lapromozione, quella che ha fatto tremare tutta la città, è andata in scena domenica 26 marzo”. Quale luogo migliore per festeggiare il ritorno inB del, se non l’impianto che quest’anno ha visto i girossi dominare in lungo e in largo avversari e partite. L’ultima, quella con il Pescara, è finita 2-2. Ma la sostanza non cambia: ildi Vivarini ha fattocon i propri tifosi e l’anno prossimo, dopo quasi 20 anni, parteciperà al campionato cadetto. Ora ai girossi non resta che andare a caccia di record. A quattro agre ...

