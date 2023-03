Casatiello stracciato napoletano | ricetta tradizionale della Nonna

Leggi su donnaup

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilè una vera opera d’arte, tradizionalmente preparata per Pasqua, oggi viene spesso riservata al Lunedì dell’Angelo perché facile da trasportare e perfetto per una gita fuori porta. La sua forma circolare ricorda la corona di Cristo e rimanda alla ciclicitàvita, vista come nascita, crescita, morte e rinascita a vita eterna, in un cerchio che punta all’infinito. Ma le sue origini paiono ancora più antiche e si fanno risalire ai riti pagani dei Greci e dei Romani. A primavera, infatti, celebravano la gioia di Demetra/Cerere, dea delle messi, finalmente felice di abbracciare per 6 lunghi mesi, sua figlia Persefone di ritorno dagli inferi. Con l’occasione, svuotavano le loro dispense dalle riserve invernali e con il formaggio e i salumi rimasti, preparavano un pane da portare in ...