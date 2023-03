Carri | balli | coriandoli | anche con la pioggia la Mezza Quaresima è un successo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 marzo 2023) Unadi, mamolta acqua sulla tradizionale Sfilata dichequest’anno ha regalato musica, colori e tanti sorrisi alle migliaia di persone presenti. Numerosicoinvolti, segno di una tradizione ancora viva e “sentita” non solo dai bergamaschi. Tra la folla, ma soprattutto tra i gruppi folkloristici in rassegna, ci sono infatti molte realtà provenienti da altre parti d’Italia o da altri paesi d’Europa e del mondo. Il primo carro ad esibirsi è ad esempio quello ucraino che porta quasi in processione una statua dorata a rappresentare valori come Pace, Speranza, Libertà mala Vittoria. Poi ci sono i rappresentanti del Ducato di Piazza Pontida, l’organizzatore dell’evento, gli ...