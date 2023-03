Carrarese-Siena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 marzo 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Siena, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio ottenuto contro l’Olbia, vogliono subito tornare a conquistare i tre punti per consolidare il quarto posto in classifica, fondamentale in ottica playoff. I bianconeri, dal loro canto, arrivano da quattro pareggi nelle ultime cinque gare ed hanno bisogno di una vittoria per restare tra le prime dieci del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella diretta Gol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo il pareggio ottenuto contro l’Olbia, vogliono subito tornare a conquistare i tre punti per consolidare il quarto posto in classifica, fondamentale in ottica playoff. I bianconeri, dal loro canto, arrivano da quattro pareggi nelle ultime cinque gare ed hanno bisogno di una vittoria per restare tra le prime dieci del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E ...

