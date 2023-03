Carolyn Smith: chi è, età, carriera, tumore, chi è il marito, come sta oggi, Ballando con le Stelle, figli, foto e Instagram (Di domenica 26 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà a Carolyn Smith, nota coreografa, raccontarsi a cuore aperto. Lei, volto noto di Ballando con le Stelle, parlerà della battaglia contro il tumore che sta ancora combattendo. E si racconterà senza freni, mettendosi davvero a nudo. View this post on Instagram A post shared by Carolyn Smith (@CarolynSmith5) Cosa sappiamo su Carolyn Smith Carolyn Smith è nata a Glasgow il 16 novembre del 1960 ed è una ballerina, coreografa, personaggio televisivo, conosciuta soprattutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri,toccherà a, nota coreografa, raccontarsi a cuore aperto. Lei, volto noto dicon le, parlerà della battaglia contro ilche sta ancora combattendo. E si racconterà senza freni, mettendosi davvero a nudo. View this post onA post shared by(@5) Cosa sappiamo suè nata a Glasgow il 16 novembre del 1960 ed è una ballerina, coreografa, personaggio televisivo, conosciuta soprattutto ...

