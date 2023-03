Caroline Smith | “Il cancro è tornato per la terza volta”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 26 marzo 2023) Un nuovo taglio di capelli e un sorriso smagliante.si confessa sui social: “Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico”. Ilal seno èe la ex ballerina giudice di Ballando con le Stelle deve iniziare una cura di chemioterapia. “Quale giorno speciale di cominciare se non l’8 marzo che è la festa delle donne? La giornata significativa della forza femminile- scrive- Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”. “Èl’intruso per la, è stato leggermente diverso dalle altre volte, ora sono più ...