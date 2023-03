«Carbonara e panettone? Invenzioni recenti…», l’articolo del Ft che fa infuriare Coldiretti: «Attacco ai simboli della tradizione italiana» (Di domenica 26 marzo 2023) Dal Financial Times arriva un «Attacco surreale ai piatti simbolo della cucina italiana proprio in occasione dell’annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco» tuona Coldiretti, dopo un lungo articolo pubblicato dal quotidiano britannico che mette in discussione alcuni dei pilastri del tradizione enogastronomica italiana come la Carbonara di invenzione americana o il panettone e tiramisù, che sarebbero molto recenti. Concetti già da tempo ribaditi dal prof. Alberto Grandi, storico del cibo e docente all’Università di Parma, che proprio in un colloquio con il Financial Times tutte quelle dichiarazioni che già gli erano costate durissime polemiche, dopo la pubblicazione dei suoi libri e la diffusione ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Dal Financial Times arriva un «surreale ai piatti simbolocucinaproprio in occasione dell’annunciosua candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco» tuona, dopo un lungo articolo pubblicato dal quotidiano britannico che mette in discussione alcuni dei pilastri delenogastronomicacome ladi invenzione americana o ile tiramisù, che sarebbero molto recenti. Concetti già da tempo ribaditi dal prof. Alberto Grandi, storico del cibo e docente all’Università di Parma, che proprio in un colloquio con il Financial Times tutte quelle dichiarazioni che già gli erano costate durissime polemiche, dopo la pubblicazione dei suoi libri e la diffusione ...

