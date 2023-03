Carbonara e panettone, Financial Times contro cucina italiana (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La Carbonara è americana, panettone e tiramisù sono ‘invenzioni’ recenti. Il Financial Times fa arrabbiare la Coldiretti con quello che viene considerato un’ingiustificata offensiva nei confronti della cucina italiana. Il quotidiano britannico, che dà spazio alla competenza di Alberto Grandi, storico del cibo e docente all’Università di Parma, sul proprio profilo Instagram delinea il quadro: “La famosa e notoriamente inflessibile cultura alimentare italiana, promossa dai puristi e dai ‘gastronazionalisti’ del paese, si basa in parte su “bugie, ricette inventate da conglomerati o cibo importato dall’America. Dalla Carbonara al panettone passando per il tiramisù, molti classici culinari italiani sono invenzioni moderne, ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Laè americana,e tiramisù sono ‘invenzioni’ recenti. Ilfa arrabbiare la Coldiretti con quello che viene considerato un’ingiustificata offensiva nei confronti della. Il quotidiano britannico, che dà spazio alla competenza di Alberto Grandi, storico del cibo e docente all’Università di Parma, sul proprio profilo Instagram delinea il quadro: “La famosa e notoriamente inflessibile cultura alimentare, promossa dai puristi e dai ‘gastronazionalisti’ del paese, si basa in parte su “bugie, ricette inventate da conglomerati o cibo importato dall’America. Dallaalpassando per il tiramisù, molti classici culinari italiani sono invenzioni moderne, ...

