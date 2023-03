Cambia la durata delle partite di calcio, svolta epocale (Di domenica 26 marzo 2023) A partire dal 1 luglio, il mondo del calcio vivrà una nuova fase della sua vita: i tempi di recupero potranno essere più lunghi dei soliti 2 o 3 minuti a cui siamo abituati nel nostro campionato. La decisione è stata decretata dall’organo sportivo IFAB. La notizia è stata riportata da Fanpage. Un tempo di gioco più corposo rispetto ai soliti 90 minuti si era osservato già nel corso del Mondiale in Qatar, ma si pensava che quello fosse un caso isolato. Festeggiamenti del gol aumenteranno il recupero calcio giocato recupero partiteL’arbitro potrà decretare un recupero più lungo in caso di sostituzioni troppo lente o festeggiamenti di un gol troppo prolungati. In entrambi i casi il minutaggio deve rientrare nei 30 secondi. In caso contrario il tempo perduto verrà recuperato alla fine del secondo tempo. Calcolando che nel corso ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 marzo 2023) A partire dal 1 luglio, il mondo delvivrà una nuova fase della sua vita: i tempi di recupero potranno essere più lunghi dei soliti 2 o 3 minuti a cui siamo abituati nel nostro campionato. La decisione è stata decretata dall’organo sportivo IFAB. La notizia è stata riportata da Fanpage. Un tempo di gioco più corposo rispetto ai soliti 90 minuti si era osservato già nel corso del Mondiale in Qatar, ma si pensava che quello fosse un caso isolato. Festeggiamenti del gol aumenteranno il recuperogiocato recuperoL’arbitro potrà decretare un recupero più lungo in caso di sostituzioni troppo lente o festeggiamenti di un gol troppo prolungati. In entrambi i casi il minutaggio deve rientrare nei 30 secondi. In caso contrario il tempo perduto verrà recuperato alla fine del secondo tempo. Calcolando che nel corso ...

