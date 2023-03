Calciomercato Torino | si va verso il riscatto di Gravillon | le cifre

(Di domenica 26 marzo 2023), il club granata ha deciso per ildi: ecco ledell’affare Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilè ormai convinto della bontà della permanenza di Andrew. Il difensore ha convinto tutti e si appresta a diventare un granata a titolo definitivo: al Reims andranno in cambio 3,5 milioni di euro per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino, Kone convince con il Frosinone: si valuta il suo ritorno Calciomercato.com

Fu il 26 marzo 1898 quando un Comitato di Torino contribuì a far nascere lo sport nazionale in Italia Buon compleanno, Figc. Oggi la Federazione Italiana Giuoco Calcio compie 125 anni. La massima auto ...Stando a quanto afferma TMW, la Juventus non riscatterà Leandro Paredes. L'argentino a fine stagione lascerà il club bianconero per tornare al PSG. Ma la Juventus ha ...