Calciomercato Juventus, torna l'azzurro Italia: un poker per Allegri (Di domenica 26 marzo 2023) E ovviamente partiamo dal portiere: nella testa dei dirigenti piemontesi c'è il nome di Vicario, estremo difensore dell'Empoli, che potrebbe prendere il posto di Szczesny secondo la Gazzetta dello ... Leggi su ilveggente (Di domenica 26 marzo 2023) E ovviamente partiamo dal portiere: nella testa dei dirigenti piemontesi c'è il nome di Vicario, estremo difensore dell'Empoli, che potrebbe prendere il posto di Szczesny secondo la Gazzetta dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, Kean e McKennie le chiavi per arrivare a Gnonto - Gazzetta_it : La Juve lo segue e resta vigile per l'estate: avviati nuovi contatti #Zaniolo - milansette : Calciomercato - misorecordsuk : Calciomercato: Juve, Kean e McKennie le chiavi per arrivare a Gnonto #Juve #Juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, Kean e McKennie le chiavi per arrivare a Gnonto -