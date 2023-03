Calciomercato Juve, Zaniolo sogna il bianconero: «Disposto a tutto» (Di domenica 26 marzo 2023) Calciomercato Juve, Nicolò Zaniolo sogna di vestire la maglia bianconera in futuro: il retroscena su chi lo conosce bene Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo non ha mai nascosto il suo tifo da bambino per la Juventus e resterebbe intatto il suo sogno di indossare il bianconero. Se potrà esaudirlo già a giugno, si capirà nei prossimi mesi, ma chi lo conosce conferma che sarebbe Disposto a trasferirsi alla corte di Madama anche nell’eventualità di una stagione senza Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023), Nicolòdi vestire la maglia bianconera in futuro: il retroscena su chi lo conosce bene Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolònon ha mai nascosto il suo tifo da bambino per lantus e resterebbe intatto il suo sogno di indossare il. Se potrà esaudirlo già a giugno, si capirà nei prossimi mesi, ma chi lo conosce conferma che sarebbea trasferirsi alla corte di Madama anche nell’eventualità di una stagione senza Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

