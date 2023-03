Calciomercato Juve, ora Miretti non è intoccabile: possibile addio per il giovane (Di domenica 26 marzo 2023) Fabio Miretti non ha avuto la crescita attesa da tutti, ma ora il centrocampista rischia di doversi trovare una nuova squadra in futuro. Le ultime prestazioni di Fabio Miretti non state di certo come quelle che si erano attese all’inizio dell’anno. Dal calcio di rigore procurato contro il Benfica in poi è iniziato un chiaro ed evidente calo per quanto riguarda il valore delle sue prove e ora non è più un intoccabile. Fabio Miretti (Fonte: LaPresse)La Juventus sta infatti cercando di capire se il giovane classe 2003 può essere considerato come un elemento valido per il presente oppure ha bisogno di maturare. In linea di massimo se sarà addio comunque sarà solamente in prestito. Una delle squadre che sembra essere maggiormente intenzionata a mettere le mani sul ragazzo è ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 marzo 2023) Fabionon ha avuto la crescita attesa da tutti, ma ora il centrocampista rischia di doversi trovare una nuova squadra in futuro. Le ultime prestazioni di Fabionon state di certo come quelle che si erano attese all’inizio dell’anno. Dal calcio di rigore procurato contro il Benfica in poi è iniziato un chiaro ed evidente calo per quanto riguarda il valore delle sue prove e ora non è più un. Fabio(Fonte: LaPresse)Lantus sta infatti cercando di capire se ilclasse 2003 può essere considerato come un elemento valido per il presente oppure ha bisogno di maturare. In linea di massimo se saràcomunque sarà solamente in prestito. Una delle squadre che sembra essere maggiormente intenzionata a mettere le mani sul ragazzo è ...

