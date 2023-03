Calcio: Milan. Kalulu lascia Francia U.21 per problema muscolare (Di domenica 26 marzo 2023) Il giovane difensore rossonero sarà sottoposto domattina a ulteriori accertamenti MilanO - Nuova tegola per il Milan di Stefano Pioli. A causa di un problema muscolare al polpaccio, Pierre Kalulu ha ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Il giovane difensore rossonero sarà sottoposto domattina a ulteriori accertamentiO - Nuova tegola per ildi Stefano Pioli. A causa di unal polpaccio, Pierreha ...

Milan, Kalulu torna in anticipo dalla nazionale: problema al polpaccio I numeri di Kalulu Kalulu è uno degli inamovibili del Milan. Il difensore francese ha giocato tutte le 37 finora disputate dai rossoneri tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa ... Pivatelli fa 90 anni: ha anche allenato... Sacchi El Piva compie 90 anni domani. Vive nel centro storico di Bologna, in una bella casa piena di ricordi e dolci malinconie. Gino Pivatelli ci arriva nel 1953, ha vent'anni e il numero 40 di piede. Poco ... Mercato Milan, futuro incerto per Vranckx: riscatto dal Wolfsburg complicato Il calcio va avanti nonostante i campionati europei siano fermi ... ma anche sulle questioni legate al mercato. In casa Milan, una delle questioni che tengono banco per gli uomini di mercato Paolo ...