Calcio: l’Italia Under 18 batte in amichevole la Romania, a segno Onofrietti Teixeira e Bruno (Di domenica 26 marzo 2023) l’Italia Under 18 concede il bis, sempre in amichevole contro la Romania. Dopo il successo di tre giorni fa a Potenza, la Nazionale guidata da Daniele Franceschini ha conquistato la vittoria anche allo stadio ‘Donato Curcio’ di Picerno. Decisive per il 2-0 finale le reti di Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund) e Kevin Bruno (Sassuolo). Da segnalare anche la grande cornice di pubblico, con ben 1.500 spettatori presenti sugli spalti. “È stata una grande settimana sotto tutti gli aspetti. I ragazzi si sono allenati molto bene e hanno disputato due ottime gare, mentre le tribune erano piene di giovani. Ringrazio il pubblico della Basilicata, è bello vedere tanti ragazzi delle scuole Calcio sugli spalti. Poi anche i risultati positivi danno ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023)18 concede il bis, sempre incontro la. Dopo il successo di tre giorni fa a Potenza, la Nazionale guidata da Daniele Franceschini ha conquistato la vittoria anche allo stadio ‘Donato Curcio’ di Picerno. Decisive per il 2-0 finale le reti di Vincenzo(Borussia Dortmund) e Kevin(Sassuolo). Da segnalare anche la grande cornice di pubblico, con ben 1.500 spettatori presenti sugli spalti. “È stata una grande settimana sotto tutti gli aspetti. I ragazzi si sono allenati molto bene e hanno disputato due ottime gare, mentre le tribune erano piene di giovani. Ringrazio il pubblico della Basilicata, è bello vedere tanti ragazzi delle scuolesugli spalti. Poi anche i risultati positivi danno ...

