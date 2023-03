Calcio femminile, Serie A 2023: pareggio pirotecnico tra Milan e Fiorentina, il Sassuolo vince la quarta partita di fila (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo le due partite di ieri, si sono disputate oggi le altre due sfide valide per la seconda giornata della seconda fase del campionato di Calcio femminile di Serie A 2023. Nella Poule Salvezza abbiamo assistito allo scontro tra Parma e Sassuolo, mentre nella Poule Scudetto c’è stato il match tra Milan e Fiorentina: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo Stadio Ennio Tardini il Sassuolo riesce a imporsi per 1-0 contro il Parma e conquista così la seconda vittoria nella Poule Salvezza, la quarta considerando anche la prima parte di campionato. A decidere l’incontro è il goal di Martina Tomaselli al 76?, che consente alle neroverdi di volare a quota 23 punti in classifica, a +12 dunque dalla zona retrocessione. Dall’altra ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo le due partite di ieri, si sono disputate oggi le altre due sfide valide per la seconda giornata della seconda fase del campionato didi. Nella Poule Salvezza abbiamo assistito allo scontro tra Parma e, mentre nella Poule Scudetto c’è stato il match tra: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo Stadio Ennio Tardini ilriesce a imporsi per 1-0 contro il Parma e conquista così la seconda vittoria nella Poule Salvezza, laconsiderando anche la prima parte di campionato. A decidere l’incontro è il goal di Martina Tomaselli al 76?, che consente alle neroverdi di volare a quota 23 punti in classifica, a +12 dunque dalla zona retrocessione. Dall’altra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - _Morik92_ : Mi piacerebbe ci fosse la Goal Line Technology anche per il calcio femminile, perché da questo fermo immagine il pa… - Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - 70sArabellaa : l'imbarazzo di passare insieme alla mia famiglia e ai miei nonni davanti ad una squadra di calcio femminile. io che… - JBPOfficialTW : RT @GiuseppeFalcao: “Con le buone o con le cattive vincono sempre. Le immagini parlano chiaro. Tutta Italia dovrebbe dire questo. La Juve d… -