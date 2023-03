Calcio, esordienti: giovane invade il campo e dà un pugno a un giocatore (Di domenica 26 marzo 2023) Brutto episodio in occasione di una gara della categoria esordienti 2006 presso lo Stadio Comunale “Astori”. Al termine di Rignanese Calcio-Floria Gafir, un ragazzo ha fatto irruzione sul terreno di gioco, spintonando alcuni calciatori della squadra ospite e sferrando un pugno in faccia a uno di essi. Il giovane ha avuto bisogno delle cure dei sanitari, riportando delle contusioni, mentre sul luogo sono intervenuti i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Cc Reggello. Attualmente sono in corso delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Brutto episodio in occasione di una gara della categoria2006 presso lo Stadio Comunale “Astori”. Al termine di Rignanese-Floria Gafir, un ragazzo ha fatto irruzione sul terreno di gioco, spintonando alcuni calciatori della squadra ospite e sferrando unin faccia a uno di essi. Ilha avuto bisogno delle cure dei sanitari, riportando delle contusioni, mentre sul luogo sono intervenuti i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Cc Reggello. Attualmente sono in corso delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tensione al termine di una partita degli esordienti in #Toscana: giovane fa invasione di campo e dà un pugno in fac… - TSTARANTO : VIDEO Calcio Club Dellisanti, Ciannamea (Esordienti): 'Con allenatori e compagni tutti molto uniti' - controradio : Durante il Memorial di David Astori verranno consegnati quattro premi per le eccellenze del calcio… - sportli26181512 : Italia, i giocatori esordienti in Nazionale con il Ct Roberto Mancini: Sono tantissimi i talenti lanciati da Robert… - controradio : Durante il Memorial di David Astori verranno consegnati quattro premi per le eccellenze del calcio… -