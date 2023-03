Calcio, Antonio Conte lascia la guida del Tottenham (Di domenica 26 marzo 2023) Antonio Conte ha lasciato la guida del club inglese, il Tottenham. La notizia era già nell’aria ed è arrivata proprio la sera del 26 marzo. Nelle ultime partite, infatti, il tecnico italiano di Lecce ha vinto solo una partita, contro il Nottingham Forrest, l’11 marzo. L’ex allenatore della Juventus, Inter e della Nazionale italiana è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023)hato ladel club inglese, il. La notizia era già nell’aria ed è arrivata proprio la sera del 26 marzo. Nelle ultime partite, infatti, il tecnico italiano di Lecce ha vinto solo una partita, contro il Nottingham Forrest, l’11 marzo. L’ex allenatore della Juventus, Inter e della Nazionale italiana è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : La favola più bella, celebrata più in Europa che in Italia. Calcio di un altro pianeta e individualità pazzesche co… - ladalessandro : Antonio #Conte non è più l'allenatore del #Tottenhamfc. Raggiunto un accordo per la rescissione. Il suo secondo Cr… - serieB123 : Antonio Conte esonerato dal Tottenham - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Sala Consilina, è Serie A! Antonio Detta: 'Un intero territorio ha spinto questi fantastici… - spaziocalcio : UFFICIALE: Antonio #Conte non è più il manager del #Tottenham! -