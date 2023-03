Calcio | Amichevoli Marocco ancora super | Brasile battuto 2 - 1

(Di domenica 26 marzo 2023) In campo a Tangeri anche gli 'italiani' Amrabat, Cheddira e Ibanez ROMA - Prosegue l'onda lunga del Mondiale qatariota per il. In un'amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri, la ...

In campo a Tangeri anche gli 'italiani' Amrabat, Cheddira e Ibanez ROMA - Prosegue l'onda lunga del Mondiale qatariota per il Marocco. In un'amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri, la ...Continua il momento di grazia del Marocco che in una amichevole disputata a Tangeri ha battuto (2 - 1), per la prima volta nella sua storia il Brasile. Ha aperto le marcature Boufal alla mezzora del

Qualificazioni Europei e amichevoli, il calendario delle partite di oggi Sky Sport

