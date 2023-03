Calcio a 5, Real San Giuseppe e Italservice Pesaro nella Finale di Coppa Italia 2023 al PalaVesuvio (Di domenica 26 marzo 2023) Un sabato dalle palpitanti emozioni al PalaVesuvio di Napoli nella Final Four della Coppa Italia 2023 di Calcio a 5. Quattro le compagini a sfidarsi: Real San Giuseppe-Feldi Eboli e Napoli Futsal-Italservice Pesaro. Confronti molto tesi in cui le emozioni, come è chiaro, non sono mancate. Nel primo incontro è arrivata la vittoria della squadra allenata da Fausto Scarpitti: Duarte, Luka, Patias (doppietta) e Salas i marcatori tra le fila dei giallo-viola. Marcature che hanno vanificato i gol di Fantecele (doppietta) e di Luizinho. Nell’atto conclusivo di domani, alle ore 18.00, ci sarà l’Italservice che ha piegato ai calci di rigore i padroni di casa del Napoli. Nei minuti regolamentari il confronto si ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Un sabato dalle palpitanti emozioni aldi NapoliFinal Four delladia 5. Quattro le compagini a sfidarsi:San-Feldi Eboli e Napoli Futsal-. Confronti molto tesi in cui le emozioni, come è chiaro, non sono mancate. Nel primo incontro è arrivata la vittoria della squadra allenata da Fausto Scarpitti: Duarte, Luka, Patias (doppietta) e Salas i marcatori tra le fila dei giallo-viola. Marcature che hanno vanificato i gol di Fantecele (doppietta) e di Luizinho. Nell’atto conclusivo di domani, alle ore 18.00, ci sarà l’che ha piegato ai calci di rigore i padroni di casa del Napoli. Nei minuti regolamentari il confronto si ...

