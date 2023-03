Calcio a 5, il Real San Giuseppe vince la Coppa Italia: Pesaro battuto 3-1 nella finale di Napoli (Di domenica 26 marzo 2023) Il Real San Giuseppe ha vinto la Coppa Italia 2023 di Calcio a 5. La formazione campana ha sconfitto l’Italservice Pesaro per 3-1 nell’atto conclusivo andato in scena davanti ai 3000 spettatori che hanno gremito gli spalti del PalaVesuvio di Napoli. I vesuviani allenati da Fausto Scarpitti hanno alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella propria storia, succedendo proprio ai marchigiani nell’albo d’oro nella competizione. Il primo tempo è altamente spettacolare, con occasioni da entrambe le parit: Galletto allarga troppo il mancino davanti a Putano, poi Cesaroni non inquadra la porta dopo aver fatto sedere Fortini. De Oliveira centra la traversa a porta sguarnita e poco prima dell’intervallo ci pensa Salas a spezzare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) IlSanha vinto la2023 dia 5. La formazione campana ha sconfitto l’Italserviceper 3-1 nell’atto conclusivo andato in scena davanti ai 3000 spettatori che hanno gremito gli spalti del PalaVesuvio di. I vesuviani allenati da Fausto Scarpitti hanno alzato al cielo il trofeo per la prima voltapropria storia, succedendo proprio ai marchigiani nell’albo d’orocompetizione. Il primo tempo è altamente spettacolare, con occasioni da entrambe le parit: Galletto allarga troppo il mancino davanti a Putano, poi Cesaroni non inquadra la porta dopo aver fatto sedere Fortini. De Oliveira centra la traversa a porta sguarnita e poco prima dell’intervallo ci pensa Salas a spezzare ...

