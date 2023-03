Calcio a 5, il GG Team Wear Benevento torna al successo (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo tre sconfitte di fila, è tornato al successo (7-3) il GG Team Wear Benevento 5 che al «PalaTedeschi» ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sui siciliani del Gear Piazza Armerina. Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in vantaggio 1-0, grazie al gol di Fabinho, nonostante le moltissime occasioni da gol sciupate dai giallorossi. Nella ripresa sono arrivati subito l’1-1 di Vega e l’1-2 di Caro, ma da qui in avanti i ragazzi di mister Nitti hanno messo il turbo andando sul 4-2 con Rennella, Alex Gonzalez e Arvonio. Il 4-3 ancora di Fabinho al 10’ ha tenuto accesa la fiammella della speranza per i siciliani, ma tra il 12’ e il 18’ i sanniti hanno profuso il massimo sforzo scappando via sul 7-3 con le realizzazioni di Caliendo, Palmegiani e Milucci. In ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo tre sconfitte di fila, èto al(7-3) il GG5 che al «PalaTedeschi» ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sui siciliani del Gear Piazza Armerina. Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in vantaggio 1-0, grazie al gol di Fabinho, nonostante le moltissime occasioni da gol sciupate dai giallorossi. Nella ripresa sono arrivati subito l’1-1 di Vega e l’1-2 di Caro, ma da qui in avanti i ragazzi di mister Nitti hanno messo il turbo andando sul 4-2 con Rennella, Alex Gonzalez e Arvonio. Il 4-3 ancora di Fabinho al 10’ ha tenuto accesa la fiammella della speranza per i siciliani, ma tra il 12’ e il 18’ i sanniti hanno profuso il massimo sforzo scappando via sul 7-3 con le realizzazioni di Caliendo, Palmegiani e Milucci. In ...

