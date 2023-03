Calcio a 5 | festa a Sala Consilina per la promozione in serie A

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo Sportingè promosso inA dia 5 per la prima volta nella sua storia. Il club del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ha infatti vinto per 5-4 il match esterno con il Futsal Canicattì approdando in massimacon tre giornate di anticipo. La squadra salernitana del presidente Antonio Detta ha dominato sin dall’inizio il girone C infilando unadi vittorie sia in casa sia in trasferta. Definito un rullo compressore, lo Sportingin soli quattro anni, dallaC1, è riuscito a conquistare laA. La stagione è da incorniciare per i ragazzi di mister Oliva che soltanto due settimane fa hanno vinto anche la Coppa Italia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : A tutti i papà che ci hanno insegnato a giocare a calcio. Come tifare la nostra squadra. E ad amare questo sport.… - salvione : Dybala scatenato con Di Maria e Paredes: che festa con la nazionale argentina! - LaCnews24 : Catanzaro: è qui la festa! Contro il Pescara di Zeman in campo solo per migliorare le statistiche… - Calcio_Casteddu : ??? #Festa: “#Ranieri non è certo tornato per denaro, ma per lottare per il #Cagliari” #? #CagliariCalcio… - sportli26181512 : #Dybala scatenato con Di Maria e Paredes: che festa con la nazionale #argentina!: La Joya, insieme alla fidanzata O… -

ARGENTINA - Sono campioni del mondo e ancora festeggiano. Sì, ladell' Argentina per il trionfo Mondiale in Qatar non s'è mai fermato, nemmeno a distanza di mesi, e continua a riempire le giornate - e le notti - dei "muchachos" di Scaloni. Come si legge su El ...Oppure lasarà rimandata visto che i rossoblù hanno 72 punti contro i 62 dell'inseguitrice Giulianova, e i ragazzi dei presidenti Massimiliano Barberio e Salvatore Di Giovanni e del mister ...UltimissimeNapoli - Enormi polemiche nelle ultime ore in Campania per un comunicato degli ultras della ...si invitava - anzi minacciava - nel non mettere bandiere azzurre a Salerno per la...

Calcio a 5: festa a Sala Consilina per promozione in serie A ... Agenzia ANSA

(ANSA) - SALA CONSILINA, 26 MAR - Lo Sporting Sala Consilina è promosso in Serie A di calcio a 5 per la prima volta nella sua storia. Il club del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ha infatti ...Il Napoli in campo in spiaggia. Gli azzurri arrivano su una spiaggia di Bacoli, come mostra nelle foto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Tante bandiere, cori da stadio in filodiffusione. "A Milis ...