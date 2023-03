C T Mancini | Potevamo fare meglio

(Di domenica 26 marzo 2023) A Rai Sport, Mister Roberto, Commissario Tecnico dell'Italia: "Son partite dove hai tutto da perdere. E diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone. Ed altre meno. Era importante vincerla. L'abbiamo sbloccata nel primo tempo". Retegui? "Intanto ha sbloccato la partita. E' stato fondamentale. Ha bisogno di tempo. Deve ancora conoscere bene il calcio europeo. Ci vuole tempo". Le fasce? "Ripeto. Sono partite particolari. Non hai spazi per giocare.".cosa?"Tutto. Quasi tutto. Quando vai in vantaggio 2-0 hai la possibilità di giocare con tranquillità. Bisognava". A cura di Alessandro Cardito

