Buon compleanno a… Morgan De Sanctis (Di domenica 26 marzo 2023) Morgan De Sanctis compie oggi 46 anni: tanti auguri al direttore sportivo della Salernitana con un breve ritratto Oggi Morgan De Sanctis compie 46 anni. Non è stato un periodo facile l’ultimo trascorso, ma chi fa la sua professione sa che un Direttore Sportivo ha certamente qualche onore e un Buono stipendio, ma responsabilità e precarietà del posto fanno da contraltare. Certo, l’ex portiere di Udinese, Napoli e un po’ di altri club non ha nulla del suo predecessore Walter Sabatini: voce roca, sigarette come ragione di vita, anima occupata da Charles Bukowski e dal calcio, intesi come perfettamente coincidenti, stesso piacere maledetto, stesso vizio benedetto. De Sanctis ha l’aria del bravo ragazzo e forse più di ogni altra cosa per descriverlo vale ciò che ha scritto di lui sul ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023)Decompie oggi 46 anni: tanti auguri al direttore sportivo della Salernitana con un breve ritratto OggiDecompie 46 anni. Non è stato un periodo facile l’ultimo trascorso, ma chi fa la sua professione sa che un Direttore Sportivo ha certamente qualche onore e uno stipendio, ma responsabilità e precarietà del posto fanno da contraltare. Certo, l’ex portiere di Udinese, Napoli e un po’ di altri club non ha nulla del suo predecessore Walter Sabatini: voce roca, sigarette come ragione di vita, anima occupata da Charles Bukowski e dal calcio, intesi come perfettamente coincidenti, stesso piacere maledetto, stesso vizio benedetto. Deha l’aria del bravo ragazzo e forse più di ogni altra cosa per descriverlo vale ciò che ha scritto di lui sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ? «Sul fare del giorno le stelle sbiadiscono d’invidia vedendo emergere dalla nebbia gli incanti di Venezia» (Miecz… - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione d'Europa Leonardo #Spinazzola che festeggia 3??0?? anni ???????? #Nazionale #Azzurri… - LuigiBrugnaro : Tanti auguri #Venezia ??! 1602 anni di storia, diplomazia, accoglienza, innovazione, coraggio e bellezza. Buon… - CharlieWhateva3 : RT @ninofrassicaoff: BUON COMPLEANNO MINA! Oggi la notissima regina della canzone italiana Mina compie 83 anni. Mina sei sempre stata la nu… - Antopleppla : RT @wonderful_g: “ [..] Non gioco più me ne vado non gioco più ma davvero Non credere ai capricci Di una foglia che col vento se ne va…”… -