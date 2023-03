Bullone nel panino alla mensa della scuola | si dimette il presidente di Milano Ristorazione | «È stato un colpo al cuore»

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è dimesso ieri, sabato 25 marzo, ildiBernardo Notarangelo. Dietro il suo gesto c’è queltrovato lo scorso 15 marzo da un alunnoprimaria Rinnovata Pizzigoni nel suo. Un episodio che ha convinto Notarangelo,guida dell’azienda da 4 anni, a lasciare la sua posizione. «Dopo quattro anni di grande impegno, quella vite nelè stata davvero unal. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio», ha scritto in una nota.è un’azienda controllata al 99% dal comune die fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. Le responsabilità dell’episodio del ...

Le responsabilità dell'episodio del panino non sono ancora state accertate. Notarangelo, però, precisa di aver disposto "verifiche scrupolose". Il presidente dimissionario di Milano ...

Dopo quella vite ritrovata nel mezzo di un panino prosciutto e formaggio a scuola ... si rivolge anche al piccolo alunno della Rinnovata Pizzigoni, che ha ritrovato il bullone, mentre mangiava il ...