Bulldog campione provinciale Under 15 girone B

(Di domenica 26 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivo i ragazzi nero arancio STRAVINCONO il campionato della loro categoria!!! Ora si attende ufficialmente la vincente delA, per contendersi la finalissima del. Oggi passa in secondo piano la partita, vinta per 2/7 in quel di Francavilla Angitola, anche se corre l’obbligo di fare i complimenti alla formazione locale allenata da Pino Pungitore, che come nella partita di andata ha reso la vita difficile allatargata Curello/Gradia. Ma torniamo a quanto in queste due stagioni hanno costruito questi magnifici ragazzi. Ci sono voluti lavoro, passione e sacrificio, oltre che amore per la propria maglia. Un gruppo GRANITICO, capace in due stagioni di giocare e vincere tutte le partite disputate. Con uno score invidiabile finora di 19 su 19, con 150 gol fatti e ...