Bufera per la vignetta del Fatto contro Francesca Mannocchi sulle armi in Ucraina a Piazzapulita. La risposta della giornalista

«Il cranio impoverito», accompagnato dal volto di Francesca Mannocchi, giornalista della Stampa. Questo il titolo della vignetta di Riccardo Mannelli pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano di oggi, domenica 26 marzo. Il tutto accompagnato da due virgolettati – «meno male ci sono i decisori» e «l'opinione pubblica non è lucida» – e una sorta di spiegazione della vignetta: «Effetti collaterali di fosforo e uranio sui corrispondenti di guerra». Mannocchi era stata già criticata ieri nell'editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, che commentava alcune reazioni italiane alla notizia che il Regno Unito fornirà all'Ucraina scorte di proiettili con uranio ...

