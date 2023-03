Bticino - Nuove colonnine di ricarica connesse

Leggi su quattroruote

(Di domenica 26 marzo 2023), azienda italiana del gruppo francese Legrand, allarga la gamma di stazioni diper veicoli elettrici e ibridi della serie Green'Up con i modelli One, a corrente alternata, applicabili agli utilizzi sia domestici sia professionali. Gestibili attraverso l'applicazione gratuita dedicata Charger control da remoto e installabili anche all'aperto, sono disponibili in versioni a parete o a pavimento e dotate di un cavo diintegrato. La presa di collegamento al veicolo è in Modo 3, mentre la stazione è disponibile da 7,4 kW in monofase e da 22 kW in trifase. Queste caratteristiche, insieme alla struttura in policarbonato, posizionano le Green'Up One fra le Access, dedicate all'utilizzo domestico privato, e le Premium, installabili in spazi coperti o riparati o, con struttura in metallo, in luoghi all'aperto o scoperti. ...