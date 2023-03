Brozovic come Lukaku: conferme sulla tenuta. Inter attenta (Di domenica 26 marzo 2023) Le due sfide giocate da Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku con le rispettive nazionali hanno dato un chiaro segnale: dopo le tante difficoltà fisiche riscontrate in questa stagione, la condizione sembra stia tornando quella migliore. L’Inter osserva attentamente. tenuta – Sembrano superati tanto per Marcelo Brozovic quanto per Romelu Lukaku i problemi fisici che hanno costellato la stagione dei due. Ulteriori conferme arrivano dalle rispettive nazionali, dove entrambi sono scesi in campo da titolari. Per Brozovic – in Croazia-Galles – sono arrivati novanta minuti di gioco. Per Lukaku – in Svezia-Belgio – ne sono arrivati 85 prima della sostituzione, ma anche la bellezza di tre gol. Insomma, in ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Le due sfide giocate da Marceloe Romelucon le rispettive nazionali hanno dato un chiaro segnale: dopo le tante difficoltà fisiche riscontrate in questa stagione, la condizione sembra stia tornando quella migliore. L’osservamente.– Sembrano superati tanto per Marceloquanto per Romelui problemi fisici che hanno costellato la stagione dei due. Ulterioriarrivano dalle rispettive nazionali, dove entrambi sono scesi in campo da titolari. Per– in Croazia-Galles – sono arrivati novanta minuti di gioco. Per– in Svezia-Belgio – ne sono arrivati 85 prima della sostituzione, ma anche la bellezza di tre gol. Insomma, in ...

