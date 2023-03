Brindisi - Treviso 107 - 84: highlights Serie A di basket (Di domenica 26 marzo 2023) Gli highlights della vittoria 107 - 84 di Brindisi su Treviso nella 23 esima giornata della Serie A di ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Glidella vittoria 107 - 84 disunella 23 esima giornata dellaA di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasketMagazine : New post: BM POST MATCH/ Brindisi, Vitucci: “Altro passo in avanti”. Treviso, Nicola: “Una partita che non siamo ri… - JorioAntonio : @andtundo - backdoor_pod : L’@HappycasaNBB fa 7 bello battendo @treviso_basket, le pagelle?? #LBASerieA #TuttoUnAltroSport - sportface2016 : #BasketA1 | #Brindisi domina #Treviso, settimo sigillo consecutivo per #Sassari - BasketMagazine : New post: BM ON LBA/ L’Happy Casa Brindisi travolge Treviso per 107 a 84 – di Alessandro di Bari #basketmagazine… -