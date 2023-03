Breve Fase Fredda e Ventosa, poi Temperature in aumento (Di domenica 26 marzo 2023) Gli ultimi giorni del mese di marzo vedranno una Breve Fase di stampo invernale, determinata dalla discesa d’aria Fredda, di origine artica che accompagnerà l’arrivo della perturbazione, tra Lunedì 27 e Martedì 28 Marzo. Il fronte perturbato coinvolgerà anche il Sud Italia, con forti raffiche di vento ed un conseguente calo dei valori di temperatura. Leggi su retemeteoamatori (Di domenica 26 marzo 2023) Gli ultimi giorni del mese di marzo vedranno unadi stampo invernale, determinata dalla discesa d’aria, di origine artica che accompagnerà l’arrivo della perturbazione, tra Lunedì 27 e Martedì 28 Marzo. Il fronte perturbato coinvolgerà anche il Sud Italia, con forti raffiche di vento ed un conseguente calo dei valori di temperatura.

