Brasile | che tonfo! Verdeoro ko nell’amichevole col Marocco

(Di domenica 26 marzo 2023) Cade ilgiocata nella notte contro il: ainon basta la rete di Casemiro Se in Argentina festeggiano ancora per il Mondiale, ilsembra non essere in grado di riprendersi dalle delusioni. I, nella notte, sono infatti finiti ko contro ilin un match amichevole deciso dalle reti di Boufal e dell'”italiano” Sabiri. Inutile la rete del provvisorio pareggio messa a segno da Casemiro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marocco, che vittoria col Brasile: la decide un futuro viola Viola News

Il difensore giallorosso riparte da un’amichevole di lusso Con il campionato fermo, alcune nazionali ne hanno approfittato per disputare delle amichevoli, utili a sperimentare nuovi moduli e mettere a ...Il fantasista della Sampdoria nella notte è sceso in campo con il Marocco per affrontare in amichevole il Brasile. A decidere la partita è stato un suo gol a dieci minuti dalla fine, una potente ...