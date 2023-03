Brasile | Casemiro dopo il ko contro il Marocco | «La difficoltà maggiore | con tutto il rispetto | è stata l’arbitraggio»

(Di domenica 26 marzo 2023), centrocampista del Manchester United e del, ha parlato al termine della sconfitta in amichevoleil, centrocampista del Manchester United e del, ha parlato al termine della sconfitta in amichevoleil. PAROLE – «Ramon ha fatto un ottimo lavoro, ha cercato di trasmetterci la sua idea. Penso che sia stato bravo. Dovevamo vincere, ma penso che l’idea di gioco fosse buona. La, conil, èper me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sconfitta in amichevole per il Brasile. Nell'amichevole contro il Marocco, la Seleçao ha perso 2-1 a causa delle reti di Boufal e Sabiri. Per i verdeoro, la rete ...Il Marocco era passato in vantaggio al 29’ del primo tempo con Sofiane Boufal con un tocco di sinistro. Il Brasile aveva provvisoriamente pareggiato al 22’ del secondo tempo con Carlos Henrique Casemi ...