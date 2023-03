Brasile-Ancelotti, dopo il ko col Marocco la Federcalcio in pressing (Di domenica 26 marzo 2023) La sconfitta in amichevole del Brasile contro il Marocco aumenta la necessità di trovare il sostituto di Tite. L’ex commissario tecnico si è dimesso dopo l’eliminazione dai Mondiali dei verdeoro, al suo posto la squadra è guidata al momento da Ramon Menezes ma il sogno rimane Carlo Ancelotti. La Federcalcio brasiliana ha confermato più volte di voler ingaggiare come commissario tecnico l’italiano, attualmente sulla panchina del Real Madrid. dopo la sconfitta contro il Marocco, il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha ammesso che lo spogliatoio sta già aspettando l’allenatore italiano. La Seleção ha fissato entro giugno il termine ultimo per ingaggiare Ancelotti, mese in cui inizierà il Mondiale Under 20. Ai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) La sconfitta in amichevole delcontro ilaumenta la necessità di trovare il sostituto di Tite. L’ex commissario tecnico si è dimessol’eliminazione dai Mondiali dei verdeoro, al suo posto la squadra è guidata al momento da Ramon Menezes ma il sogno rimane Carlo. Labrasiliana ha confermato più volte di voler ingaggiare come commissario tecnico l’italiano, attualmente sulla panchina del Real Madrid.la sconfitta contro il, il presidente dellabrasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha ammesso che lo spogliatoio sta già aspettando l’allenatore italiano. La Seleção ha fissato entro giugno il termine ultimo per ingaggiare, mese in cui inizierà il Mondiale Under 20. Ai ...

