Boxe femminile, Mondiali 2023. Emanuele Renzini: "La squadra è stata fantastica, peccato per gli errori arbitrali"

Si concluderà oggi un Mondiale femminile di Boxe splendido per i colori azzurri. In questi giorni di gare a Nuova Delhi (India) la nazionale italiana ha infatti regalato grandi emozioni e ha conquistato ben due medaglie (eguagliato il miglior risultato di sempre): prima Sirine Charaabi si è presa l'argento nei 52 kg e poi Irma Testa ha trionfato nei 57. Dopo i grandi risultati ottenuti è intervenuto davanti ai microfoni il DT Emanuele Renzini, che ha esordito parlando di Testa (fonte: FPI):"Una eccezionale prestazione di squadra coronata da due splendide finali. Irma immensa, da 8 anni mancava un titolo iridato (Mesiano 2016) e quello della nostra azzurra è arrivato al momento giusto, cioè alla vigilia delle qualificazioni olimpiche dove si presenterà come atleta da battere".

