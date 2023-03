Borrell: “Ue pronta a nuove sanzioni per armi nucleari russe in Bielorussia” (Di domenica 26 marzo 2023) Continua senza sosta le guerra in campo e tra i diplomatici tra Russia e Ucraina: l’ultimo messaggio è arrivato dall’Alto Rappresentante Ue, Borrell che attraverso un tweet ha attaccato la scelta di Mosca Il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia sarebbe un’irresponsabile minaccia alla sicurezza europea. La Bielorussia può fermare escalation. L’Unione Europea è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Continua senza sosta le guerra in campo e tra i diplomatici tra Russia e Ucraina: l’ultimo messaggio è arrivato dall’Alto Rappresentante Ue,che attraverso un tweet ha attaccato la scelta di Mosca Il dispiegamento diinsarebbe un’irresponsabile minaccia alla sicurezza europea. Lapuò fermare escalation. L’Unione Europea è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vera52834961 : RT @putino: L'Unione Europea è pronta a imporre nuove sanzioni se la Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha afferm… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: “Borrell annuncia che l'Ue è pronta a rispondere al dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia con ulteriori… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia rappresenterebbe 'una irresponsabile escalation e una minaccia all… - Sartorix67 : RT @putino: L'Unione Europea è pronta a imporre nuove sanzioni se la Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha afferm… - miss_tepes : RT @Gianl1974: ? L'UE è pronta a imporre nuove sanzioni nel caso in cui la Russia dispieghi armi nucleari tattiche in Bielorussia, - Josep… -