Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Borrell, l'Ue vuole evitare di dipendere dalla Cina - SSaponelli : Il super imbecille Borrell vuole rompere anche con la Cina! Un lacchè degli squilibrati satanisti massoni di Davos. - EURACTIVItalia : La Cina non ha superato alcuna linea rossa in termini di fornitura di armi alla Russia e vuole “ridurre al minimo i… - PoliticaNewsNow : Borrell: 'Mi recherò presto in Cina, Pechino vuole avere ruolo nella pace' - francobaietti : UE vuole portare il mondo in Guerra.. -

L'Ueevitare che le sue relazioni con la Cina mettano l'Unione nelle stesse condizioni in cui si è venuta a trovare con Mosca, ha evidenziatosottolineando in questa ottica la necessità ......strategica che Pechino ha stretto con la Russia che in Europa ha scatenato una guerra e che... Per questo motivo il problema posto daandrebbe riconsiderato in questi termini. L'Europa non ...Nel Nagorno - Karabakh l'Azerbaijanla pulizia etnica" A Mosca un tappeto rosso per Xi: il Cremlino incassa il sostegno della Cina ...

Borrell, l'Ue vuole evitare di dipendere dalla Cina - Europa Agenzia ANSA

L'Ue vuole evitare che le sue relazioni con la Cina mettano l'Unione nelle stesse condizioni in cui si è venuta a trovare con Mosca, ha evidenziato Borrell sottolineando in questa ottica la necessità ...L'eccessiva dipendenza dell'Europa dal gas russo ha fatto pensare a Putin di poter invadere l'Ucraina nella totale impunità, perché l'Europa non avrebbe reagito". Questo il commento di Borrell ...